Som Norrbottens Media har rapporterat har polisen sedan förra hösten riktat misstankar mot Peter Aasa, 52, för delaktighet i en stor indrivningshärva. Men utredningen har dragit ut på tiden och redovisades sent i våras för kammaråklagare Rickard Finnberg.

Den 7 juni åtalades Peter Aasa misstänkt för anstiftan till brott mot inkassolagen. Han ska enligt åklagaren ha förmått en 33-årig man att driva in en påstådd skuld på 419 645 kronor av en företagare i Gällivare.

En gärning som Aasa enligt åklagaren har begått med uppsåt eller av oaktsamhet.

Den anlitade 33-åringen har under många år rört sig i kriminella kretsar och är vid ett flertal tillfällen dömd för grov brottslighet, bland annat utpressning och övergrepp i rättssak. Under några år ingick 33-åringen i Hells Angels undergrupp Red and white crew och förra hösten dömdes han för brott mot inkassolagen till en månads fängelse.

Domen blev i förlängningen startskottet på utredningen mot Peter Aasa. Enligt polisens förundersökningsledare i Gällivare och Kiruna, Fredrik Söderlind, inväntades utslaget för att kunna gå vidare med brottmisstankarna mot hotellägaren.

Men på grund av en långdragen polisutredning finns risken att målet preskriberas. Anledningen är att Gällivare tingsrätt inte har lyckats delge stämningsansökan mot Peter Aasa, vilket är ett krav i Sverige.

Indrivningsförsöket skedde den 27 juni 2016 och för brott mot inkassolagen är det två års preskriptionstid.

Och precis som polisen, som har fått uppgiften av tingsrätten att delge Aasa, har Norrbottens Media utan framgång sökt honom.

På Quality Hotell, som Aasa äger, meddelar receptionisten att han "inte finns i stan".

Hotellägarens försvarare, advokat Hans Andersson, är förtegen.

– Jag har inte samrått desto mer med Peter sedan förundersökningen avslutades, och jag har inte så mycket att säga.

– Jag har inga kommentarer i den frågan över huvud taget. Jag avstår från att uttala mig.

– Jag har inga kommentarer kring åtalet.

Peter Aasa har under polisutredningen vidgått de faktiska omständigheterna, men förnekat brott.

Kammaråklagare Rickard Finnbergs förslag till Gällivare tingsrätt var att målet kunde avgöras utan huvudförhandling. Hans påföljdsförslag för Peter Aasa var 100 dagsböter à 450 kronor.

Om hotellägaren inte godtar förslaget ska en rättegång hållas.