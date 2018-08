Mannen har våldfört sig sexuellt på en flicka mellan 15 och 18 år. Domen är sekretessbelagd till vissa delar. Våldtäkten ska ha skett utomhus i centrala Boden den 2 juli mitt på dagen.

Enligt flickan var hon med sina vänner på stan och en av dem bad henne att få någon att köpa ut cigaretter. Hon frågade en man utanför Coop, som föreslog att de skulle gå in på en innergård i närheten. På vägen in tog mannen fram en bunt med pengar och frågade om flickan hade en kille. Mannen sade att han kunde betala henne för att vara hans flickvän ett år. Flickan svarade att hon inte kunde det och när de kom in på innergården drog han henne till sig. Den dömde ska då på ett sexuellt vis hänsynslöst ha tagit på hennes kropp på och under flickans kläder. Hon deltog inte frivilligt, utan mannen har hållit fast henne. Efter 15 minuter lämnar de gården och han köper cigaretterna åt henne. De skiljdes sedan åt och den chockade flickan ringer sin mamma som gör en polisanmälan.

Tingsrätten går helt på åklagarens linje i domen att mannen har genomfört en med samlag jämförbar handling med flickan. Flickan har enligt tingsrätten lämnat en klar, levande, sammanhängande och detaljrik berättelse och hennes uppgifter framstår som tillförlitliga liksom vittnena. Dessa har enligt rätten ett högt bevisvärde. Vittnena bor i en lägenhet med utsikt från innergården. Deras iakttagelser och även en bild som tagits på flickan och mannen på paret styrker händelseförloppet. Mannen döms mot sitt nekande för väldtäkten.