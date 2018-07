Redan i början av juli kunde observationer av algblomning uppmärksammas efter Norrlandskusten. I Luleå fanns det till exempel observationer av giftig algblomning i Furufjärden i Luleå.

– Detta är det man kan förvänta sig av det varma vädret. Det har varit en utsjöblommning tidigare i juli och nu har det närmat sig land. Vi har fått flera observationer efter kusten, ända upp till Storöhamn i Kalix kommun, säger Eva Mikaelsson på Informationscentralen Bottniska viken.

Algblomningen är väldigt väderberoende och är till en början en naturlig process som inträffar under vår och höst. De senaste decennierna det dock varit allt kraftigare algblomningar som kan ha orsakats av övergödning, utsläpp och utfiskning. Det varma vädret som hållit i sig under en längre period har bidragit till den ökade algblomningen uppe i norr och just nu bör man vara försiktig om man beger sig ut för att bada.

– Våra rekommendationer är att inte bada med varken små barn eller hundar, samma sak gäller att dricka vattnet. Det är inte alls lämpligt och vi har inte fått det bekräftat att det är blågröna alger men det är troligt då de ser ut att vara limegröna.

Informationscentralen Bottniska viken har nu skickat tre prover till Umeå marina forskningscentrum och svaren på proverna väntas komma senare under veckan.