I 7 av 14 kommuner i Norrbotten finns det en brist på bostäder. Den undersökning som har gjorts visar att befolkningen i länet ökar, men att det är fortsatt svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Delvis på grund av att nybyggnationer anpassas efter de som har ekonomiska förutsättningar samtidigt som kreditbegränsningar införts för att förhindra en bostadsbubbla. Under 2017 ökade bostadsbyggandet i hela landet, men under 2018 förväntas den höga byggtakten att avta. Boverket menar att produktionen behöver anpassas till hushåll med en lägre köpkraft för att upprätthålla byggtakten, exempelvis genom att bygga mer hyresrätter istället för bostadsrätter.

Kommunerna i Norrbottenslän menar att det främsta hindret för byggandet av mer bostäder är den höga produktionskostnaden. Trots att behovet för bostäder i länet är fortsatt stort ser man en minskad efterfrågan till att köpa nyproduktioner. Även detta kan bero på de kreditrestriktioner som införts för att förhindra en bostadsbubbla. Störst brist på bostäder är det i kommunernas centralorter där 9 av 14 kommuner uppger att det finns ett underskott. Detta är ändå en förbättring från 2017 då 11 av 14 kommuner hade ett underskott i centralorten.

Kommunerna är dock optimistiska inför framtidens bostadssituation då endast fyra kommuner i länet förutspår ett fortsatt underskott på bostäder under 2021. I kommunernas centralorter förväntas däremot ett fortsatt underskott på bostäder i 8 av 14 kommuner.