Det var på måndag förmiddag som olyckan inträffade då mannen halkade på en sten i vattnet, föll och drogs med av vattenmassorna i Torneälven. Ett stort sökpådrag sattes igång, räddningstjänst, polis och frivilliga letade efter mannen längs stränderna och polisens helikopter sökte efter honom.

– Idag är två dykare på väg upp dit och en polis med kommer att använda sig av en specialtränad hund i söket, säger Ola Lundström, förundersökningsledare vid polisen och den som ansvarar för eftersöket.

Även den irländska ambassaden har under onsdagen varit i kontakt med polismyndigheten och vill veta vad som händer i ärendet.

Efter olyckan har ett större sökpådrag pågått. Under tisdagen satte polisen in helikopter som sökte av forsen då mannen befaras ha förts iväg nedströms älven. Under tisdagen gick polisen ut med att det inte var möjligt att ha folk som söker längs stränderna pågrund av det stora området.

– Nu söker vi av området med hjälp av båt, så det täcker området kring stränder och vattnet. Finns han där så kommer hunden att markera det. Vi tror att det här är det mest tidseffektiva söksättet just nu.

Om onsdagens sökande förblir resultatlöst så kommer en helikopter att sättas in, men det blir först på fredag.

– Helikoptern är upptagen på annat håll så vi måste vänta på den. Sedan får vi se hur vi tar sökinsatsen vidare, säger Ola Lundström.

Den försvunne mannen är i 65-års åldern och kom från Nordirland, mannens anhöriga är underrättade om att han är försvunnen.