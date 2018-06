De saknade har inte hörts av sedan de gick in i grottan Tham Luang förra lördagen. De överraskades av monsunregn som lade utgångarna under vatten och regnet har fortsatt att ösa ner nästan helt utan uppehåll. Det har också stoppat dykare från att ta sig in.

Men nu har dykare från den amerikanska flottans Navy Seal-förband nästan lyckats nå ända fram till en förgrening inne i grottan, bara två-tre kilometer från den plats där gruppen tros befinna sig, enligt Chang Rais guvernör Narongsak Osottanakorn. Tidigare i veckan nådde dykare fram till samma plats, men tvingades tillbaka av vattenmassorna.

Vattennivån har sjunkit något, tack vare tiotals pumpar. Men regnet fortsätter samtidigt att falla över området som ligger nära gränserna till Myanmar och Laos.

Situationen är bättre i dag än i går och dagen innan det. Vattnet har minskat avsevärt, säger Narongsak Osottanakorn.

Utanför grottlabyrinten övar sjukvårdare på medicinska insatser och evakuering i lervatten, för att vara väl förberedda om och när de saknade kan lokaliseras och föras ut.