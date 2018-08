Senare under förmiddagen stoppas och kontrolleras två bilar som stämmer överens med de uppgifter som lämnats tidigare av inringaren. I åtminstone en av bilarna påträffas vad som kan misstänkas vara stöldgods. Vid lunchtid grips två män i 30-årsåldern misstänkta för inblandning i stölderna. Ytterligare två personer gripna varav en man i 40-årsåldern och en person under 18 år greps under eftermiddagen. Ärendet är överlämnat till lokalpolisområdet för vidare utredning.