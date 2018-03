Wow. Yes. Äntligen.

Ungefär så kan man sammanfatta min reaktion när jag såg skissen på ett tänkt Teknikens hus bredvid den omtalade kranen i Södra hamn.

Inte så konstigt, vi lulebor är ju tämligen svältfödda när det kommer till spännande, modern och utmanande arkitektur. Vi brukar oftast få nöja oss med gråfärgade lådor som inte gör en endaste människa glad. Snarare motsatsen.

Nu tittade jag på en skiss som verkligen fick det att kittla till och trots att huset bara är i planeringsstadiet kunde jag nästan känna en ny stolthet över min stad.

Och jag gladdes åt att arkitekterna faktiskt hade utgått ifrån att Luleå är en vinterstad. Annars har ju arkitekter snarast en vilja att låtsas att Luleå har Venedigs klimat när det ska ritas hus. Nu fick vi se ett hus som fick mina tankar att gå till stora isblock som krossas mot varandra någonstans i skärgården.

Exakt sådan vågad design som Luleå så väl behöver.

Teknikens hus har alltså växt ur sin kostym vid Luleå Tekniska Universitet på Porsön och kräver nya lokaler. Planen är intill kranen och presentationen har väckt visst politiskt bråk, men även starka reaktioner och engagemang hos allmänheten. En stads utformning och skisser har en tendens att göra det. Men till min stora förvåning noterade jag att de flesta åsikter var negativa. Det var allt från att Luleås ”skyline” stördes till trafiksvårigheter, att det skulle förstöra Södra hamn-planen eller att Teknikens hus hör hemma vid universitetet, punkt.

Jag hade, i ärlighetens namn, förväntat mig något helt annat. Jag trodde att skissen skulle framkalla glädje och ge associationer till Sydney eller Barcelona. Och jag kunde absolut inte tro att det fanns sådan känslomässiga band till den betongöken som kallas Södra hamn.

Tråkigt, tråkigt.

Själv var min första invändning enbart att huset gärna hade fått vara ännu mer. Ännu större och ännu mer vågat. Jag tycker att grundkravet när det byggs statushus är att vi ska kunna känna stolthet över det även om 50 år.

Däremot har jag nu, efter att ha känt in detta ämne under någon vecka, allt mer börjat tveka om just placeringen är den optimala.

Inte så att jag skulle bli förtvivlad om huset hamnar i Södra hamn, verkligen inte, men är det den absolut bästa positionen?

Ju mer jag funderat desto mer har jag börjat landa i ett nej. Att huset passar ännu bättre vid Norra hamn.

I och med att Räddningstjänsten och SOS Alarm ska flytta för att ge plats åt något jag gissar blir hotell blir detta stråk ännu mer attraktivt. Det blir allt mer Luleås solklara evenemangsstråk och där har vi än i dag otroligt nog en parkeringsplats nedanför Strand galleria som förfular staden på ett nästan horribelt sätt.

Det vore den optimala placeringen av Teknikens hus, med parkeringsplatser under jord.

Kulturens hus och Teknikens hus på varsin sida gatan – kanske förenade med en läcker gåbro över Smedjegatan.

Fram med skisserna och låt oss begrunda.