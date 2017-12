Minus 36,6 grader. Ja, det är vad Nikkaluokta kan ståta med det senaste dygnet. För den som kan sin väderhistoria så vet ni att detta är inga extrema temperaturer i Nikkaluokta. Redan i november var det minus 22 grader i Nikkaluokta vilket var säsongslägsta i november och när det är som kallast så kan det dra sig under 40 minusgrader men visst, minus 36,6 är en respektabelt kyla. Under fredagsmorgonen hade en mindre värmebölja dragit in i Nikkaluokta, som var kallast i länet fortfarande vid sjutiden, och nu är det blott minus 30,2 grader.