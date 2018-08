Både i Norrbotten och i Västerbotten har minusgrader uppmätts på flera orter under natten. Fem av dessa orter tar sig också in på SMHI:s topplista för norra Norrlands kallaste platser under natten.

I Älvsbyn var det -1,6 grader under natten och i Nattavaara -1,7 grader. Även i Kvikkjokk sjönk temperaturen undre minusstrecket och visade -1,8 grader och i Pajala var det -1,9 grader. Kallast i norra Norrland var enligt SMHI Ylinenjärvi och i Latnivaara där temperaturen sjönk ner till -2,5 grader.