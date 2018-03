Vägglöss

Vägglusen (Cimex lectularius) är egentligen en skinnbagge.

Den kan bli fem millimeter, ibland något större.

Vägglussläktet (Cimex) ökar kraftigt i världen och blir allt vanligare även i Sverige.

Under dagen kryper de in i springor i bostaden och under natten kommer de fram för att sticka sovande människor.

Sticken påminner om myggbett och kan föranleda allergiska reaktioner.

Den sprider inte smitta.

Ett tecken på vägglöss är små svarta avföringsprickar.