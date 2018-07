– Det är så mycket pengar och resurser som kastas in i storstadsområden. Varför skulle man inte lika väl kunna bedriva en sådan här verksamhet i norra Sverige? frågar sig Markus Öhrn retoriskt.

Som ny konstnärlig ledare för teatergruppen Institutet har konstnären och teaterregissören valt att flytta verksamheten till Vitsaniemi för att slå sig samman med Konsthall Tornedalen, som just nu är under uppbyggnad vid Torne älv. Målet är att skapa ett nytt konst- och kulturcentrum i norr.

– Det jag själv saknade när jag växte upp i Tornedalen är det jag vill skapa. Ett vattenhål för kreativitet, experiment och utbyte av idéer, där det ska vara högt i tak. Och då menar jag att det ska inkludera ALLA, särskilt den lokala publiken. Vi vill göra en verksamhet som är relevant för dem, säger han.

Sedan succédebuten i Berlin 2019 med verket ”Conte D’amour” har Markus Öhrn visat sina ofta kontroversiella verk på en lång rad europeiska festivaler och teatrar. Många av dem är baserade på hans älskade mormor, Eva-Britt, som 2019 skulle fyllt 90 år. Hennes jubileum blir startskottet för Institutets verksamhet i Tornedalen, då bland annat en grupp italienska husmödrar från ett av Markus mest uppmärksammade verk kommer att resa in för att göra performance på plats. Tanken är att det nätverk han skapat under sina tio år i Europas teatervärld även framöver ska bjudas in att göra projekt som presenteras i Vitsaniemi in-nan de tas ut i Europa.

– Målet är att locka till oss folk utifrån, inte bara internationella scenkonstnärer utan även svenska. Vi kommer inte att ha en löpande repertoar utan tänker presentera våra arbeten i koncentrerad form genom två festivaler varje år, i januari när det är som mörkast och juni när det är som ljusast, berättar Markus.

Lokaler i en gammal skola i Vitsaniemi är redan ordnade och nyligen kom också beskedet om att verksamheten tilldelas Kulturbryggans strukturbidrag på en och en halv miljon.

– Det är självklart otroligt viktigt! Det ger en möjlighet att jobba heltid med att bygga upp den här platsen. Men det är också väldigt viktigt för mig att poängtera att Gunhild Stensmyrs initiativ att bygga konsthall där uppe är det som gör att vi vågat satsa från första början, säger han.

Efter tio år av flitigt resande för produktioner runt omkring i Europa ser Markus fram emot den efterlängtade naturen och lugnet i norr.

– Det har varit spännande men jag börjar känna allt mer behov av fokus. Jag brinner verkligen för det här nu. Det känns bara som rätt sak att göra.