Född: 1974 i Skärblacka.

Yrke: Författare och psykolog.

Bakgrund: Utbildad psykolog, men har också studerat filosofi och sexologi. Romandebuterade 2006 med ”Hål i huvudet”. Fick Augustpriset i barn- och ungdomsklassen 2010 för sin andra bok ”Här ligger jag och blöder”. 2017 tilldelades hon Astrid Lindgren-priset för sitt författarskap.

Aktuell med: Barnboken ”Comedy queen” och vuxenromanen ”Blixtra, spraka, blända!” som kommer i maj. Har podden ”Superältarna” tillsammans med författaren Johanna Thydell.

... nästa projekt: ”Jag har två på gång. Dels ett projekt jag ska göra med en författarkompis och sedan en idé till en ny barnbok. Jag vet inte om jag får säga vem jag ska jobba tillsammans med, men det är en känd svensk författare.

... om att ”Blixtra, spraka, blända!” från början skulle heta ”Som en trojansk My little pony”: ”Jag tänkte mig en trojansk häst som tar sig in i ett fort och så är det en My little pony. Den ser ganska oskyldig ut och är helt i pastellfärger – och så är det ondskan själv.”