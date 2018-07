Räddningsledaren Marcus Abrahamsson var en av de som fick rycka ut mitt under godnattsagan till sin son. En timmes bilfärd och 30 minuter med båt senare så såg han att branden härjat längs en fin fiskesträcka på stranden och sedan spridit sig till en skogsbrand. Trots att två lokala hjältar var på plats och släckt det mesta så tog insatsen sex timmar.

– Tänk på de som åker ut när ni slarvar eller trotsar förbuden. Vi ställer upp i vått och torrt men dessa larm känns verkligen onödiga! Respektera eldningsförbudet och se till att ni alltid släckt ordentligt, skriver Marcus Abrahamsson i ett inlägg på Facebook som delats över 200 gånger.

I Arvidsjaur har det brunnit i både Akkanolki och Reivo naturreservat, precis som det gjorde under onsdagen.

– Det är samma bränder igår som var släckta. Under dagen har de sprattlat till och vaknat igen. Det har blåst en hel del. Men Akkanolki är under kontroll nu. Reivo är begränsad men bör vara under kontroll snart, vi har en helikopter som är på väg tillbaka dit så då ska resurserna räcka till att stoppa de helt, säger Ulf Lundström, räddningschef i beredskap.

I Älvsbyn har det brunnit på Norrmyran, Dammkojan och där har Bodens räddningstjänst varit på plats. Den bedöms som ganska bra och snart redo att överlämnas, men personal kommer finnas kvar under natten.

Även Piteå fick ett brandlarm om rök från bänkerberget vid den gamla tv-masten i koler.

– Där var vi upp med en styrka från älvsbyn då de är närmast. De var högst upp och hittade ingenting och brandflyget hittade ingenting heller, säger Torbjörn Johansson, räddningschef i Piteå och Älvsbyn.