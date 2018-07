Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, Kalixpartiet undantaget, var med under politikerdebatten som hade fokus på HBTQ-frågor.

Politikerna som var med är Solveig Ingelund (L), Linda Frohm (M), Tommy Nilsson (S), Katarina Burman (V), Maria Nilsson (Mp), Inga-Lis Samuelsson (C), Marianne Sandström (SD) och Carl Otto Gählman (FiK).

Eivor Bryngelson ledde debatten och tog även in frågor som skickats in via sociala media, på frågan om hur politikerna vill öka tryggheten avseende HBTQ i Kalix, svarade flera politiker att det behövs skärpt lagstiftning.

|

Tommy Nilsson (S):

– Från kommunens sida kan vi vädja till människors sunda förnuft och lyfta frågor om alla människors lika värde.

Katarina Burman (V):

– Vi måste våga prata om frågorna och var och en måste göra det stora jobbet med sig själv först.

|

Inga-Lis Samuelsson (C) säger att kommunen har handlingsplaner och:

– Kan vi göra mer? Absolut, vi kan göra mycket mer. Vi kan alla stå upp mer, när vi hör något som inte är okej.

|

Carl Otto Gählman (FiK) säger att de redan år 2015 lade en motion om att HBTQ-certifiering för kommunala verksamheter och föreningar som vill ha bidrag av Kalix kommun – men att frågan inte bemöttes så som de hoppats:

– Vi hoppas kunna göra detta, men från en helt annan position i kommunen.

Marianne Sundström (SD) säger att HBTQ-frågor varit en ickefråga för dem, men att det inte är så längre, en arbetsgrupp i partiet lär jobba med frågan:

– För mig är det en hjärtefråga, jag har vänner som är HBTQ-personer.

Från den styrande majoriteten (S, V, Mp) framhålls att chefer vid kommunen har utbildats i HBTQ-frågor, ett fåtal av hundratalet chefer har inte gått den.

Inget parti har sponsrat Kalix Pride ekonomiskt i år – vilket de gjort tidigare.

Eivor Bryngelson frågar om de lovar att göra det nästa år, och varje parti svarar ja på den frågan.

Sandra Eriksson, ordförande i föreningen Kalix För Alla, säger att alla partier får bra betyg då de lovar att sponsra Kalix Pride ekonomiskt nästa år.

– Det är ofta mycket snack och lite verkstad i HBTQ-frågor, jag hoppas att det inte är så nu, säger Sandra Eriksson som i övrigt inte vill uttala sig om hur väl partierna lyckades i debatten med hänvisning till att hon är politiskt aktiv i Miljöpartiet.