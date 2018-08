Sydtopppen består av en toppglaciär som höjden varierar på varje årstid. Medan nordtoppen består av berg och är konstant. Höjden på Kebnekaise beror mycket på vädret, den 31 juli 2018 var höjden 2 097 meter över havet.

– Varje sommar smälter glaciären och varje vinter byggs den på igen. Vi gjorde nya mätningar igår där det visade sig att det skilde väldigt lite på Sydtoppen och Nordtoppen, så i dagarna beräknas ett skifte ske, Carl Lundberg, bergsguide på Tarfala forskningsstation.

– Idag eller imorgon. I snitt har glaciären på sydtoppen smält 14 cm per dygn och trenden har varit att sydtoppen har blivit lägre och lägre för varje år.

Stockholms universitet rapporterar att på mindre än en månad så har 4 meter snö smält från toppen.

– Det går väldigt fort nu. Resultatet av den varma sommaren kommer bli en rekordförlust av snö och is i fjällen, säger Gunhild Ninis Rosqvist, professor i geografi, inriktning naturgeografi, Institutionen för naturgeografi.

Att nordtoppen blir högre än sydtoppen har inte hänt i modern tid, sedan mätningarna började göras. Mätningarna kan göras på två olika sätt. Mätsättet som Professor Gunhild Ninis Rosqvist använder sig av är en avancerad GPS där man placerar ut en mottagare och får reda på höjden. Medan Professor Per Holmberg använder sig av Teodolit som är en slags kikare man mäter av höjden med.

Per Holmberg är planerad att anlända till Tarfala forskningsstation redan under dagen för nya mätningar. Teodolit är de sätt man mätt med under en längre tid. Man mäter samma datum och tid varje år, berättar Carl Lundberg, bergsguide, Tarfala forskningsstation.