Frankrike En man högg sin mamma och syster till döds innan han själv sköts av polis i Trappes, en förort till Paris.

Motivet bakom knivattacken är oklart, även om terrornätverket IS påstod sig, via sitt propagandaorgan Amaq, ligga bakom dådet och uppgav att gärningsmannen tillhörde IS.

Mannen fanns sedan 2016 på en övervakningslista för misstänkta terrorister. Men enligt inrikesminister Gerard Collomb var han "mentalt instabil, snarare än någon som var hängiven, som skulle svara på order från en terrororganisation".

Collomb understryker att dådet utreds av kriminalpolis och inte terrorpolis.