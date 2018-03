Det var på fredag eftermiddag vid 16.00-tiden som Överkalix kommunalråd Sarah Karlsson (C) och hennes familj fick sin skoter stulen. Stölden inträffade när maken Jonas Persson tog skotern till centrala Bränna för att tanka.

– Egentligen är det Jonas skoter. Han och vår 12-årige son hade åkt in till OK. Sonen och några kompisar höll på att tanka en annan skoter. Under tiden stod skotern parkerad intill byggnaden med nycklarna i. När de vände sig om var den borta, säger Sarah Karlsson.

Hon berättar att maken kontaktade 114 14 för att göra en anmälan – men möttes av en telefonist som sa att någon skulle ringa upp senare och hänvisade till 112 vid pågående brott.

|

– Men det var ju inte direkt någon som höll på att bli misshandlad med ett slagträ. Så när Jonas hade fått tag i en annan skoter gav han sig själv iväg för att spåra skotern. Det var ju inte heller så svårt eftersom det hade snöat. Inom en timme hade han hittat den parkerad i en skogsdunge på Tallvik. Den hade fått en liten buckla fram. Annars var den helt intakt.

– Nej, inte det. Bara spår därifrån, säger Sarah Karlsson.

För egen del la hon direkt efter stölden upp ett inlägg på sin facebooksida där tips om skotern och skotertjuven efterlystes. I en uppdatering skrev hon att det vore trevligt ”om någon känner för att tacka för lånet, be om ursäkt och lämna igen en nyckel”. Ingen tjuv har dock ännu hört av sig.

– Det hade varit sympatiskt. Men det värmer att så många engagerar sig, säger Sarah Karlsson och tillägger att hon såg facebook som det snabbaste sättet att få någon att uppmärksamma skotern medan den ännu var i närheten.

– Det som är problematiskt är den långa tiden mellan försöket att nå polisen till anmälan. Polisen ringde upp på kvällen vid åtta. Så i det här fallet tog det fyra timmar. Utredningsmässigt hade det så klart också varit bra om det hade funnits en patrull på plats, säger Sarah Karlsson.

Från polisen beklagar Lotta Daniels, gruppchef på polisens kontaktcenter i Region Nord, den långa väntetiden:

– Anledningen är att PKC, Polisens kontaktcenter, under en längre tid har varit underbemannat. Men vi håller precis på att utbilda personal och kommer redan under nästa vecka att få ut nya kollegor.

Hon tillägger att det även hade varit okay att ringa 112 när ett fordon hade stulits.

– Vi i Norrbotten är mer försiktiga att larma än andra. Men särskilt om det är mitt på dagen kan det gå att prioritera om patrullernas sysslor, säger Lotta Daniels.

När det gäller bemanningen i Överkalix vet hon inte hur det exakta läget ser ut.

– Men jag antar att man försöker använda den personal man har på ett så klokt vis som möjligt, säger Lotta Daniels.