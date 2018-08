Största delen av årets förväntade minus – eller nästan 7,5 miljoner kronor– står inte överraskande den blödande socialnämnden för, vilket det redan har skrivits spaltmeter om. Men även barn- och utbildningsnämnden verkar gå back: med 2,5 miljoner kronor. Något som enligt nämndens ordförande, Peter Larsson (M), dels hänger ihop med ett ökat antal resurspersoner i kommunala skolan och friskolan. Men allra mest beror på att kommunen inte längre kan söka bidrag från staten för tidigare asylsökande som har fått uppehållstillstånd.

– Tids nog kommer andra pengar in från staten för dem precis som för alla andra invånare. Men fram till dess har vi äskat mer medel, 2 miljoner, av kommunstyrelsen, säger Peter Larsson som siktar på att resterande 500 000 kronor ska kunna sparas in genom samordning av lokaler och minskade hyreskostnader.

När det gäller minusprognosen som helhet säger kommundirektör Astrid Isaksson att hon hoppas att siffrorna ska hämtas in innan årsslutet – men att ett alternativ annars kan vara att täcka upp förlusten med pengar från kommunens sparade resultatutjämningsreserv.

Vad är kostnaden för de konsulter som kommunen måste anlita, exempelvis inom ekonomi där en ekonomichef saknas?

– Här betalar kommunen 98 000 kronor per månad i grundarvode för en tillförordnad ekonomichef. Men sedan kan ju saker tillkomma, säger Astrid Isaksson.

Hon nämner även enstaka, regelbundna konsulttjänster inom bygg- och miljö. Via mejl meddelar hon senare att inga konsulter har tagits in under Socialnämndens och BUNs verksamhetsområden istället för anställd personal.