Det är många poliser också som rör sig i Bodens centrum för att trygga säkerheten under NMRs annonserade valmöte som ska pågå under två timmar på Medborgarplatsen i Boden. Polisen har också tillsatt en speciell media ansvarig,Lisa Löpare som ska hjälpa media om det uppstår något under mötets gång. Bland annat har Boden mot Rasism uppmanat anhängare att finnas med på mötet.

Hur många poliser finns i Boden i dag?

– Det säger jag inte. Av taktiska skäl. Men tillräckligt många för att kunna upprätta säkerheten kring arrangemanget, säger Löpare.

Norrbottens Media räknar till drygt 30-talet poliser. Några i styrkan sätter upp kravallstaketen som ska finnas runt den lilla scenen. Vi kommer att uppdatera texten.