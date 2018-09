Det stora ridhuset är stängt sedan november 2017 och ska rivas. Det innebär att all verksamhet måste bedrivas i det mindre ridhuset som också måste rivas eller byggas om i ett senare skede. Problemen med taket i stora ridhuset började redan när det var färdigställt 1996. Vatten har droppat in genom taket, både på in- och utsidan och för ett år sedan upptäcktes att det var i ännu sämre skick än väntat och delar av taket stöttas med pelare.

På grund av uteblivna intäkter hotas nu verksamheten och ridklubben får inget gehör angående en ansökan om utökat driftsbidrag.

– Läget är akut. Vi kan inte hålla så många ridlektioner som vi brukar, aktiviteter som inbringar pengar måste ställas in vilket innebär att vi inte får in pengar. Samtidigt måste personalen ha betalt och hästarna vård och mat, säger Lotta Lindelöf.

Det finns två uteridbanor men ridklubben kan inte nyttja dem för ridlektioner.

– Det dammar mer än i Malmberget och vi har ingen bevattningsanordning och det är en arbetsmiljöfråga, säger Lotta Lindelöf.

Vid den här tiden förra året visade beräkningarna på 600 000 kronor plus. I dag ligger ridklubben 250 000 kronor minus.

– På hösten köper vi in hö och det är ganska stora poster för oss och i år betalar vi redan 30 procent mer i hökostnader. Men årets torka innebär att vi inte vet kvalitén på det inplastade hösilaget så kostnaderna kan bli mycket större, säger hon.

Totalt kommer den uteblivna intäkten landa på 438 000 kronor för året.

– De här pengarna behövs för att upprätthålla verksamheten. Vi har över hundra människor i kö som vill börja rida men hur ska det gå om vi måste börja säga upp personal och sälja hästarna för att vi inte har råd med driften? Vi är trötta på att stå med mössan i hand och tacka för ingenting. Det räcker nu, säger Lotta Lindelöf.

Britt-Marie Viklund (M) ordförande i service- och tekniknämnden säger att det stämmer att ridklubben inte fått svar men att ärendet ska upp i nämnden den 2 oktober.

– På grund av den mänskliga faktorn kom den inte med på listan i september. Men jag känner till deras problem och har läst deras skrivelse. Vi står inför stora utgifter när det gäller ridklubben och vi är inne på att förordna en nybyggnation så därför har jag inget bra svar. Det är en viktig fråga som vi ska hantera eftertänksamt.

Ridklubben står och faller med det här. Hur ser du på det?

– Man kan tänka så men samtidigt är risken att det blir fort och fel.

Det handlar väl om ett driftsbidrag?

– Frågan är ganska komplicerad och därför har vi valt att hantera den mer seriöst än så.

Hur kan det vara en komplex fråga när det gäller ett driftsbidrag?

– Det är en komplex fråga, Vi har ett speciellt förhållande till ridklubben och vill gå till botten med allt så vi gör rätt från början, säger Britt-Marie Wiklund.