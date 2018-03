Vid 20-tiden på fredagskvällen inträffade en singelolycka på E10 norr om Svartbyn i Överkalix, där en lastbil körde in i plogvallen.

— Föraren har klarat sig utan skador. Inga utryckningsfordon har behövts till platsen, konstaterade räddningstjänstens inre befäl.

Ekipaget blockerar dock en del av vägen och framkomligheten förbi olycksplatsen är mycket begränsad, enligt Trafikverket.

Lastbilen kommer att bärgas under natten. Under tiden kommer trafiken att ledas om via väg 796 genom Svartbyn.

— Det kommer ta lite tid att bärga den, säger Niclas Forsslund, befäl vid polisregion Nord.

Ingen person kom till skada, enligt polisen.