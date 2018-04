En norrman i 60-årsåldern dog under tisdag eftermiddag i en lavinolycka i Kirunafjällen. Med ett tiotal andra norska och franska turister var han på en guidad heliski-tur. En sådan tur innebär att sällskapet skjutsas i helikopter upp till en fjälltopp för att sedan åka skidor ner. Gruppen bodde på Abisko mountain lodge vid tillfället.

När gruppen åkte genom det högalpina Nalloområdet intill Kungsleden och fjälltoppen Sielmatjåkka kom lavinen som orsakade dödsfallet. Övriga i gruppen var oskadda och larmade SOS alarm.

Stefan Nilsson, fjällräddare i Kiruna fjällräddningsgrupp, var själv inte med under utryckningen men känner till området väl.

– Det var en mycket tragisk olycka, säger Stefan Nilsson.

Lavinfaran för Kebnekaisefjällen bedömdes vid tillfället vara betydande med en trea på på en femgradig skala. Även under onsdag och torsdag bedöms lavinprognosen med en trea och under onsdag morgon utfärdade SMHI en klass 1-varning för Norrbottens län, medan hårda vindar väntades i norra Lapplandsfjällen under eftermiddagen.

– Vi kan garanterat vänta oss fler laviner på olycksplatsen och omkring den. Det bör man ta på allvar och vara försiktig. Det kan vara svårt att söka skydd där, säger Stefan Nilsson.

Stefan Källström, ansvarig inom polisen för fjällräddningen i Norrbotten, vill rikta en uppmaning till fjällbesökarna och turistföretagen.

– Jag hoppas att privata företag är tillräckligt professionella för att låta säkerheten gå före det ekonomiska vinstintresset. Den som vistas i fjällen trots risk för laviner bör ha hög säkerhetsmarginal.

Han menar att spontana laviner uppstår ofta, men att de lättare kan framkallas när tunga snölager belastas.

– Lavinen i går var människoinducerad. Det finns en anledning till att den kom, de åkte i för brant terräng, ovanpå flera tunga lager snö.

Stefan Källström lägger vikt vid att den som ger sig ut i fjällen trots lavinrisk bör göra det med eftertanke. Han förespråkar att följa markerade leder och undvika branta sluttningar efter ett kraftigt snöfall.

– Det gäller att ha rätt kunskap och utrustning. Man bör ha rätt kläder, mat, vatten och en spade med sig. Det har varit farligt i Kirunafjällen de senaste veckorna.

Efter olyckan erbjöds turistgruppen krisstöd av Psykiskt- och socialt omhändertagande, POSOM-gruppen.

– Det var ett tiotal fransmän som behövde stöd, säger Stefan Källström.