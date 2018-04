Presskonferensen inleds klockan 13 och samtidigt går LKAB ut med ett pressmeddelande:

"LKAB ska bygga tusentals nya bostäder och kommersiella lokaler de kommande åren och är den största spelaren i Kirunas nya centrum", skriver företaget.

– Vi har byggt mest hittills. Vi kommer att återuppbygga de volymer vi påverkar, mer än hälften av nya Kiruna, säger Stefan Hämäläinen, direktör LKAB:s samhällsomvandlingar.

Norrbottens Media har tidigare skrivit om LKAB:s byggplaner under 2018. Det handlar om ungefär 100 bostäder på Luossavaara med byggstart under våren. Samtidigt startar Riksbyggen bygget av 47 bostadsrätter. LKAB planerar även att börja bygga 60 bostäder i kvarter fyra i nya centrum. Under våren startar mark- och infrastrukturarbeten på Jägarskoleområdet för att möjliggöra byggandet av 450 bostäder.

