Barents games pågår mellan 16 och 18 mars och cirka 1000 deltagare kommer finnas på plats i Luleå för att tävla. Det beskrivs som ett OS i miniformat och deltagarna är mellan 15-25 år och kommer från Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Under torsdagen var det många nyfikna blickar som riktades mot isen i Norra hamn där traktorer höll på att ställa upp läktare. Dessa läktare ställs på plats till invigningen av spelen som hålls under fredagskvällen med start 19.00. Invigningen heter "Fire on Ice" vilket skvallrar om att det kommer gå hett till ute på isen.

Vädergudarna verkar i alla fall vara med arrangörerna, det utlovas klart väder och omkring 10 minusgrader. Under onsdagskvällen spelade norrskenet över Luleå, kanske dyker det upp igen lagom till invigningen vilket givetvis skulle vara lyckat.

Delar av Barents games kommer att sändas live på NSD.se och Kuriren.nu.