Det var på midsommardagen som en mamma anmälde sin son saknad efter att han inte kommit hem från fotbollsträningen. Cyklar och skor tillhörande de tolv pojkarna i åldrarna 11–16 år och deras 25-årige tränare, hittades senare utanför huvudingången till Tham Luang-grottan.

Det här blev starten på ett mardrömslikt drama som fortfarande pågår.

Under helgen har räddningsarbetet intensifierats och enligt tidningen Aftonbladet uppgav ansvariga för arbetet på söndagen att de nu börjat skickat in dykare för ta ut de nödställda. Av de 18 dykarna som är på väg in i grottan är tretton utländska dykexperter och fem kommer från thailändska marinens specialförband, Navy Seals.

Pojkarna och deras ledare påträffades två kilometer in i grottsystemet och nästan en kilometer under marknivå. När dykare hittade gruppen hade den varit instängd i grottan i nio dagar, men alla var vid liv.

Räddningsaktionen har skördat offer. I fredags dog en av räddningsdykarna efter att luften i hans tuber tagit slut på väg ut från grottan.

En olycka i ett obeskrivligt drama som berör alla runt om i världen, men givetvis också dykarna i dykarklubben Polar i Luleå, som på lördagen enligt tradition "städade" botten i Norra hamn.

– Det är jättehemskt att de är fast där inne i grottan. Men de här räddningsstyrkorna vet absolut vad man ska göra. De är professionella. Dödsolyckan visar på riskerna. Jag förstår att de är oroade över hur de ska kunna ta ut pojkarna som kanske inte ens är simkunniga, säger David Högnelid, ordförande i dykarklubben Polar.

– Jag har ingen insikt i det. Men vad man har läst så ska det vara trånga passager, och de här pojkarna har kanske aldrig haft på sig en sådan här utrustning eller ens varit under vattenytan på det sättet. Sedan är de svaga från början. Så det är nog inte helt lätt.

Det visar om inte annat den tragiska dödsolyckan i fredags, konstaterar David Högnelid.

– De har ett tufft jobb framför sig och gör säkerligen allt de kan. De vill ju rädda pojkarna. En av dem omkom ju i den önskan att rädda få hjälpa någon annan.

Dykning i den kategori som medlemmarna i Polar sysslar med har ett rigoröst regelverk för att säkerheten ska vara så hög som möjligt.

– Vi har ett pardykningssystem där man alltid är minst två stycken som dyker tillsammans. Sedan har man alltid en dykledare, säger David Högnelid.

Enlitg Tidningarnas telegrambyrå, TT, väntas de första pojkarna komma ut ur grottan vid fyratiden på söndagseftermiddagen.

Att få ut samtliga väntas ta flera dagar, enligt tidningen The Guardian.

– I dag är dagen D. Pojkarna är redo att möta vilka utmaningar som helst, sade räddningsledare Narongsak Osottanakorn.

En grupp dykare gav sig in på förmiddagen lokal tid, och av räddningsledarens uttalanden kan man sluta sig till att det beräknas ta omkring elva timmar att hjälpa ut de första.

Räddningen beräknas ta tre till fyra dagar. Räddningsteamen – som består av 13 utländska dykare, fem thailändska dykare och fem personer från militära specialförband – har förberett sig och övat i dagar på uppgiften.

Under tiden har anhöriga, journalister och andra intresserade samlats vid grottlabyrintens ingång på bergssluttningen – till slut en trängsel på över 1 000 personer. Under morgonen motade polis bort alla som inte direkt deltog i livräddningen, och pressfolket makade i stället ihop sig på en lerig kulle i närheten för att kunna rapportera därifrån.

De tolv pojkarna i åldrarna 11–16 år och deras 25-årige tränare gick in i grottsystemet den 23 juni, trots varningsskyltar. Och blev fast. Monsunregnet kom, och de smala gångarna blev snabbt översvämmade. När dykare äntligen hittade gruppen hade den varit instängd i nio dagar. Men alla var vid liv.

En luftledning på uppemot två kilometer kunde till slut ledas in till deras håla för att inte syret ska ta slut, och samtidigt har man intensivt pumpat ut och lett bort vatten.

Ett häftigt skyfall på lördagen påminde om faran som vädret utgör. Det varade bara en halvtimme, men nytt och mer ihållande ösregn förutses till senare i dag och kommande dagar. Då kan vattnet stiga så att gruppens klipphylla krymper till mindre än tio kvadratmeter, sade räddningsledaren sent i lördags kväll:

– Vi kommer aldrig att vara mer förberedda än i dag.

Grottdykaren Jonas Westerberg säger till TT att livräddarna i Thailand är ”så säkra man kan vara”.

– Om de inte trodde på det, så skulle de inte börjat med den här operationen för att ta ut pojkarna.

Westerberg är erfaren dykare och leder ett EU-projekt om räddningsarbete under vatten i trånga miljöer. Han har varit i telefonkontakt med gruppen i Thailand.

– De som är där är verkligen top-notch. Om jag själv skulle råka ut för något, så är det dem jag skulle vilja få hjälp av, säger han.

Pojkarna som nu räddas ur grottan behöver inte kunna dyka, och inte ens simma.

– De kommer att ledas ut av räddningsdykaren, säger dykaren Jonas Westerberg.