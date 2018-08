Under måndagen, vid klockan 14, besöker Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson Luleå och Gula paviljongen för att tala under sin pågående torgmötesturné.

Inför detta har Rättvisepartiet Socialisterna genomfört en kupp.

Tidigt på måndag morgon "tapetserade" de Gula paviljongen med ett 50-tal olika citat av olika sverigedemokrater i landet, som enligt RS visar vilka värderingar som frodas inom partiet.

– Vi tycker inte att SD kan få stå oemotsagda, sprida rasism och sexism och skapa splittring i samhället, när folk i stället borde stå tillsammans, säger Liv Shange Moyo, som är partiets förstanamn på fullmäktigelistan inför höstens val.

Citaten hämtas från nyhetsrapporteringen kring SD, men även från granskande nätorganisationer som ”Inte rasist men”. Många av dem kommer från SD-representanter på lägre nivå, kommunpolitiker med flera som har uttryckt sig rasistiskt eller dylikt i sociala medier.

Bland citaten, som i vissa fall är komprimerade utifrån längre resonemang, kan nämnas: ”Invandring är cancerframkallande”, ”Svarta människor är cirkusdjur” och ”Flyktingar ska stoppas med en kulspruta på Öresundsbron”.

RS agerar därför att de anser att SD, enligt flera opinionsmätningar Sveriges näst största parti, har ett ”dubbelansikte”.

– På SD:s valaffischer säger de så lite som möjligt. Därför vill vi visa med citaten vad de faktiskt står för.

– Mycket möjligt. Vi tror inte att SD vill stå för vad de faktiskt har sagt och gjort, men däremot hoppas vi att så många som möjligt ser citaten innan deras torgmöte börjar. Och Gula paviljongen har alltid varit en plats för protester och åsikter.

RS kommer även att vara på plats under själva torgmötet för att ytterligare manifestera mot SD:s politik. Dock har de inte ansökt om demonstrationstillstånd hos polisen.

– Det är inte en motdemonstration vi har planerat men vi vill ändå visa en motbild och fredligt uttrycka vår åsikt med banderoller och flygblad, även prata med Luleåborna. Jag hoppas att många anti-rasister kommer, säger Liv Shange Moyo, RS.

Johanna Holmström, trafikhandläggare på kommunens stadsbyggnadsförvaltning, känner inte till Rättvisepartiet Socialisternas aktion, när Norrbottens Media får kontakt på måndag förmiddag.

Samtidigt upplyser hon om att det inte är tillåtet att affischera på Gula paviljongen överhuvudtaget.

– Vi har vissa platser i stan där valaffischer får sättas upp, och där ingår inte Gula paviljongen. Det är överhuvudtaget ingen anslagstavla, utan det finns andra såna på stan.

– Jag ska ringa till polisen på en gång. Det är inte tillåtet att affischera på Gula paviljongen, helt enkelt.

Robert Håkansson, distriktsordförande för Sverigedemokraterna i Norrbotten, har informerats om Rättvisepartiet Socialisternas affischkupp på Gula paviljongen.

– Löjligt att göra så. Det blir merjobb för våra funktionärer som nu tvingas plocka ner affischerna.

Han tycker inte heller att citaten ger en korrekt bild av SD och hur partiet fungerar i dag.

– De flesta som har stått för såna här citat är antingen uteslutna eller har själva valt att lämna SD frivilligt i dag. På ett sätt är det ju bra att "vänstern" hjälper oss att agera mot såna här personer.

Samtidigt uttrycker han besvikelse över morgonens affischkupp.

– Jag förväntar mig egentligen inte så mycket av RS men det är ett slags demokratiförakt att bete sig såhär. De skulle nog inte vara så glada om våra sympatisörer gjorde något liknande mot dem.

Även under valrörelsen 2014 var det stora motdemonstrationer vid Jimmie Åkessons torgmöten, så även under hans Luleåbesök när meningsmotståndarna vände partiledaren ryggen i en tyst protest under hans tal.

Inför måndagens möte i Luleå är säkerhetsberedskapen stor.

– Både polisen och Säpo kommer vara på plats. Vad jag förstår blir det även kravallstaket närmast Gula paviljongen, säger Robert Håkansson, distriktsordförande för SD.