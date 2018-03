Torsdag 15 mars

Foxtema på Bergnäsgården

Luleå Bugg och Swing dansklubb bjuder upp till dans och workshop i Fox. Ledare är Thomas Sellberg och Aditi Sellberg.

18.00 Bergnäsgården

Fredag 16 mars

Clinic på ridklubben

OS-, VM- och EM-medaljören Helen Langehanenberg kommer till Luleå för att hålla clinic på Luleå Ridklubb. Publiken får se världsstjärnan undervisa ekipage från lätt till svår nivå.

14.30 Luleå Ridklubb

Lördag 17 mars

På så vis

Kören LAVA gör ett djupdyk ner i den svenska visskatten och tar publiken på en resa som börjar vid Bellman och slutar vid Hellström. En trevlig viskväll – på alla vis.

19.00 Ebeneser

Lördag 17 mars

Cotton Eye Joe Tour till Luleå

Annika Ljungberg från Rednex och Dj Michael ”Brink” Brinkenstjärna gästar O’learys och utlovar svenska superhits och listettor som Cotton eye Joe, Wish you were here och Mama take me home.

21.00 O’Learys

Söndag 18 mars

Prinsessdrömmar

Genom att gestalta sina egna livsberättelser i ett ljusrosa scenrum granskar Eva-Britt Tjärnqvist och Marianne Lindgren kvinnorollen de spelat och valen som de aldrig fick göra i föreställningen Prinsessdrömmar.

19.00 Ebeneser