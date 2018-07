Myndigheten yrkar på att Luleå Lokaltrafik ska betala 100.000 kronor i vite efter nya inspektioner under vintern. Enligt Arbetsmiljöverket har inspektionerna återigen visat att bussarna har varit för kalla för chaufförerna under vintertid. Det handlar om temperaturer på under fem plusgrader vid förarplatsen som hotar både chaufförernas hälsa och resenärernas säkerhet, anser man.

Tvisten om LLT:s kallas bussar är i sig inget nytt. Frågan har blivit en segdragen juridisk process mellan Arbetsmiljöverket och LLT. I september 2017 yrkade Arbetsmiljöverket på 25.000 kronor för varje gång LLT tog ut en buss utan fungerande värme i trafik. Förvaltningsrätten gav myndigheten rätt, men LLT överklagade domen till kammarrätten. Där blev det återigen en seger för Arbetsmiljöverket då kammarrätten meddelade sin dom i början av juni 2018.

Nu kommer alltså nya viteskrav på LLT. Arbetsmiljöverket genomförde en uppföljningsinspektion i mars 2018. Enligt myndigheten framkom det att LLT vid fyra tillfällen under vintern tagit ut bussar i trafiken – trots att de inte uppfyllde de temperaturkrav som myndigheten ställt i sitt tidigare föreläggande. LLT krävs på 25.000 kronor per bussfärd – totalt 100.000 kronor.

Under vintern har LLT gått ut med att 400.000 kronor ska satsas på att lösa problemen. Pengarna ska gå till att installera temperatursensorer i 41 bussar. På så sätt kommer bussarna kunna tas ur trafik automatiskt utan att förarna behöver frysa och slå larm. Bolaget menar också att problemen kommer att försvinna i takt med att den gamla bussparken byts ut till helt nya modeller. Totalt har LLT omkring 60 bussar.

Varken LLT eller Arbetsmiljöverket har gått att nå för en kommentar.