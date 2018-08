På Facebook och Instagram har inlägg på kommunens konton "Luleå" och "visitlulea" om att Luleå toppade solligan i år i skrivande stund delats friskt.

Kontona har 25 000 respektive nära 7 000 följare och inläggen har delats nära 500 gånger medan över 42 000 personer tittat på videon, där det konstateras att "Luleå toppar solligan i år igen".

Många har tolkat det som att Luleå har vunnit solligan.

"Som vanligt är Luleå bäst i allt", skriver Annica Lundberg i kommentarfältet.

Problemet är bara, vilket några personer redan har påpekat i kommentarsfälten, att det påståendet inte är helt korrekt. Är denna solskenshistoria rentav en bluff?

Som Norrbottens Media med flera rapporterade för några dagar sedan slutade Luleå, trots det 81-åriga värmerekordet i juli, blott på en tredje plats nästan 30 soltimmar efter ögruppen Svenska högarna. Luleå fick även se sig passerade av Öland.

"Nja.. nu är jag ju Lulepatriot men vi ska försöka vårda sanningen, annars blir det lätt 'truth isn’t truth', skriver Ingemar Johansson i sin kommentar.

Båda sociala medie-kontona pekar mot Visit Luleås sajt. Men deras kommunikationsansvariga, Maria Wahlberg, svarar att de delar kanaler med Luleå turistcenter och Luleå kommuns kommunikationskontor.

"Inlägget/filmen om Solligan på Luleås Facebook, är inte Visit Luleås", svarar hon i ett mejl och hänvisar till Karl-Henrik Dagman som är marknads- och kommunikationsanvsvarig på Luleå kommun.

Dagman bekräftar att det är de som ligger bakom inläggen, men han tycker inte att de har gjort något fel.

– Nej, det var inte menat att lura någon. Vi skrev inte att vi vann. Det är beklagligt om någon har missuppfattat det som att vi vann, för vi menar att Luleå är i topp som i meningen topp tre, säger han.

Solligan har räknats sedan 1990 och omfattar 19 officiella solskensmätare runtom i landet. Luleå har tagit hem titeln fem gånger, senast 2014. I år samlade stan på sig 654 soltimmar.

I årets bottenliga återfanns Tarfala, som hade hälften så många soltimmar som vinnaren. Även Kiruna fick färre soltimmar, men slutade över 500 vilket är högt över det normala.

Med tanke på att Kiruna har sol dygnet runt under sommaren kan man tro att de borde ta hem titeln varje år. Men det som räknas är de timmar under en period av sju-åtta veckor som solstrålningen når över en effekt av 120 watt per kvadratmeter.