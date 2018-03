Tack vare ett samarbete mellan IC2 Institute i Austin och ABI och Luleå Näringsliv har åtta företagare från Norrbotten bjudits in att delta på en nätverksresa under festivalen South by southwest.

För företaget Kolektivet kan resan innebära en etablering i New York efter att grundaren Hans L Olofsson sålt in sitt kol till den danska lyxkrögaren Mads Refslund, tidigare Noma i Köpenhamn och numera Acme i Williamsburg.

– Han tyckte det var jättehäftigt och ville veta om vi kunde skicka över kol åt honom, jag har fått hans kontaktuppgifter och ska ta det därifrån, säger Olofsson.

Refslund gästade Austin med sitt nordiska kök och då knöts kontakten med företaget från Kurkkio.

– Det är något som inte finns här och om man håller på med nordisk mat i New York smäller det extra högt att ha nordiskt kol också, säger Olofsson.

Kolektivet levererar för tillfället sina varor bland annat till stjärnkrogar i Köpenhamn, Oslo och Göteborg. I och med de amerikanska kontakterna har tankarna dessutom börjat gå mot att i framtiden framställa kol även utanför Europa.

Kan det vara norrbottniskt kol i New York om några månader?

– Ja, det tror jag. Det skulle nog kunna vara norrbottniskt kol i New york på några veckor, säger Hans L Olofsson.

Företagarnas besök i Austin avslutades i rampljuset då norrbottningarna fick dra sina affärsidéer inför amerikansk publik. Efter fem dagar av möten och nätverkande fick de chansen att nå ut med sina tankar till speciellt inbjudna amerikaner ur näringslivet.

En chans som David Rutqvist, renhållningsföretaget Bnearit, tog till vara på. Direkt efter sitt framförande tog Austins ansvariga för återvinningshantering honom åt sidan.

– Hon är intresserad av vår lösning och har ett väldigt stort kontaktnät, om det är någon som kan vara en ingång är det hon, säger Rutqvist.

David Rutqvist fick både frågor och tips om hur företaget ska gå vidare i framtiden. Under onsdagen åker han hem mot Sverige med ett bagage fullt av nya tankar och telefonboken full av nya kontakter.

– Det är ett jäkligt häftigt event, alla är här och har tid att träffas över en kaffe på en gång. Jag har träffat en hel del intressanta personer, säger han.

Det verkar som bra dagar?

– Det har varit ett himla engagemang från den amerikanska sidan och de har verkligen avsatt tid för att sitta ner med oss