Polisen befinner sig i ett tidigt stadie av förundersökningen och har under dagen hållit förhör, något som de kommer att fortsätta med under eftermiddagen. Inget signalement av den misstänkte gärningsmannen kommer att lämnas ut då det skulle kunna påverka eventuella vittnesförhör. Polisen är dock särskilt angelägen om att komma i kontakt med två eventuella vittnen som ska ha befunnit sig i området under tiden för överfallet. På polisens hemsida beskriver man att det är en äldre man med en hund av rasen Spaniel, som ska ha paserat motionsspåret i en vit skåpbil som man vill prata med. Polisen söker även efter en kvinna som enligt uppgifter varit ute och joggat längs spåret under eftermiddagen. Dessa personer ombeds att kontakta polisen.