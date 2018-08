Hur självmordsförsöket har kunnat ske under polisens och arrestvakternas överinseende i polisarresten ska nu utredas av Särskilda åklagarkammaren i Malmö. En internutredning om tjänstefel har inletts under ledning av chefsåklagare Maria Sterup, men varken åklagaren själv eller polisen har bekräftat vad som skett på arresten under onsdagen, mer än att det handlar om en incident som inträffat vid 14-tiden och att det föranlett att en man har förts till sjukhus.

– Det är en förundersökning som pågår och som med alla andra förundersökningar kan jag inte kommentera det. Det jag kan säga att vi jobbar förutsättningslöst för att utreda vad som har hänt och hur det har gått till, säger Maria Sterup.

Att ärendet rubricerats som tjänstefel förklarar hon med att det är rutin i fall där det inträffat en incident i arrestlokal. Men det kan komma att ändras under utredningens gång.

– När en allvarlig incident som den här har hänt så inleder vi en förundersökning om tjänstefel och sedan tar jag ställning till om det handlar om något annat brott eller inget brott alls, säger Sterup.