Med totalt 58 flygresor (44 inrikes- och 7 utrikesresor under förra året, plus ytterligare sju resor under perioden januari–mars i år) toppar Maria Stenberg listan över de lokalpolitiker i länet som flyger mest. Något som framför allt beror på att hon ofta deltar i konferenser och möten i Stockholmsregionen.

– Representerar man Norrbotten är flyget det alternativ vi har. Det går åt allt för mycket tid om man ska resa på andra sätt, säger hon.

– Det skulle man önska att man kunde. Jag skulle önska att de möten jag är på skulle kunna arrangeras med video, men tyvärr är få möten utformade på det viset. Oftast är det väldigt svårt att kombinera de möten jag är inbjuden till med annat resande än flyg.

I Norrbotten finns ett antal kritiker till den nya flygskatten. Först i ledet står Niklas Nordström (S), kommunalråd i Luleå och ordförande i intresseorganisationen Svenskt flyg, som bland annat anser att skatten slår hårt mot regioner som Norrbotten, där konkurrenskraftiga alternativ till flyget saknas.

– Det är klart att flyget är ett nödvändigt färdsätt för oss som ligger lite längre bort, så på det viset slår det ju. Men tittar man på inrikesresor är flygskatten som läggs på inte jättehög, säger Maria Stenberg.

– Jag håller mig väldigt neutral till det, men har man nu en sådan skatt borde man investera i att ge människor bättre möjligheter att resa på andra sätt. Det finns de som bor närmare varandra och då borde det finnas rimliga alternativ. Jag kan förstå att man i södra Sverige driver höghastighetsbanorna hårt. Tiden är avgörande för många av oss.

Därför är Maria Stenberg positiv till att regeringen kommer att avsätta pengar för att byggandet av Norrbotniabanans första sträckning, mellan Umeå och Skellefteå, ska komma i gång under 2020-talet.

– I en framtid kanske det är möjligt med kortare restid med tåg.

Privat flyger Maria Stenberg betydligt mindre.

– Vi har vår sommarstuga i fjällvärlden och dit flyger vi inte. Mina föräldrar bor i södra Sverige, men i övrigt har jag min familj i norra Sverige och vi håller mest till här.

De andra regionråden flyger också mycket. Agneta Granström (MP) noteras för 34 resor, Glenn Berggård (V) för 33 och Anders Öberg (S) flög 30 gånger under perioden.

Agneta Granström har ett antal sidouppdrag, bland annat i Sveriges kommuner och landsting (SKL), och ser det som omöjligt att inte flyga.

– Alternativet är att inte vara med och vem för Norrbottens röst då? Vi behöver finnas där och då är det flyget som gäller, säger hon.

Vid till exempel partimöten och samverkan med de andra landstingen i norra Sverige är telefon- och videokonferenser standard, men många andra möten kräver fysisk närvaro.

– Då går det inte att ta nattåget ned och nattåget upp. Däremot tycker jag inte att man har någon anledning att flyga Göteborg–Stockholm när det finns så snabba tåg.

Agneta Granström anser att Norrbotniabanan skulle ge människor i norra Sverige ett seriöst alternativ till flyget, inte minst inom regionen, och hoppas att den byggs så snart som möjligt.

Däremot vill hon inte att flygskatten ska fördubblas, vilket Grön ungdom drev hårt vid MP-kongressen i maj. Kongressen landade i en ospecificerad höjning av skatten.

– Varenda person från Norrbotten sade att en fördubbling inte är rätt väg att gå. För oss finns inga alternativ till flyget.

Samtidigt jämför hon dagens skatt (60 kronor per inrikesbiljett) med "en kaffe och en bulle".

– Men jag är väldigt glad att flyget inte är det här frälset som det var förr. Det ska betala skatt som alla annan trafik. Nu har vi flygskatten på plats och vi har ett nog stort jobb att kunna behålla den när Moderaterna säger att de ska plocka bort den. Det är dumt, populistiskt och saknar vetenskaplig förankring.

– Vi behöver få acceptans för den så att den faktiskt blir kvar. Och vi behöver arbeta mot ett bättre flygbränsle och möjligheter att ställa om från flygandet. Med de utredningar vi sett är jag övertygad om att transporterna mellan de stora städerna kommer gå så fort att flyget inte är något alternativ.

Den här texten är en del av vår artikelserie "Flygets pris", där vi granskar flyget och dess klimatpåverkan.