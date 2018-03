Klockan 13 idag går världens första pridetåg på is av stapeln. Under det tunga snöfallet ska isen blomma. Syftet? Att göra Norrbotten till en bättre plats att leva på. "Genom att synliggöra hbtq-personer, utbilda och roa människor under Luleå Pride-helgen tror vi att synen på hbtq-personer förändras." skriver Luleå Pride på sin hemsida.

Luleå Pride on Ice är en satsning av Luleå pride för utöka det trygga rum där alla som vill ska samla kraft tillsammans, för sedan att orka förändra världen utanför – även under den kallare halvan om året.

Men veckan har knappast präglats av någon unsion hyllningskör för dagens prideparad. Filmen av PR-företaget Vinter som publicerades på facebook har resulterat i en storm av kritik.

Debattörerna Linda Moestam och Sophie Gunnarsson, båda RFSL- och Pride-pionjärer, samt multiartisten/frisören Mió Evanne och även Luleås förre kommunalråd Karl Petersen gick alla ut och pekade på att Luleås hbtq-engagemang har blivit sämre de senaste åren.

Kritiken gjorde gällande att Luleå Pride löper risk för att bli ett "kommersiellt jippo". En kritik som Lentia Ericson, kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen, inte håller med om.

– Att jobba med hbtq-frågorna är ett ständigt pågående arbete. Vi kan inte bara luta oss tillbaka och vara nöjda. Och just därför behövs RFSL. Jag är jätteglad för alla Pridefestivaler, sa Ericson under fredagen till NSD.

Splittringen kring lördagens prideparad har resulterat i att flera hbtq-profiler hotat med att bojkotta tillställningen.

Luleå Pride reagerade i onsdags med att "av respekt för alla människor" ta bort filmen från sin facebook-sida. Detta med kommentaren:

– Den blev inte bra och det finns de som är besvikna på oss. Det är det allra sista vi vill!

Så vad som är klart beträffande uppslutningen till prideparaden är följande: Det återstår att se.

NSD kommer finnas på plats under paraden och uppdatera löpande.

Kommer du?