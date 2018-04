– Jag tycker det börjar vara lite väl grisaktiga priser. Det är klart att det är höbrist, men det är fruktansvärda priser. Hur det än är så måste man ge hästarna mat, säger Åsa Risberg, Boden.

Hon har två hästar och har tillräckligt med hästfoder till sina hästar men upprörs ändå av de höga priserna.

På Facebook får priserna känslorna att svalla. "Höbrist är värsta fruktan som hästägare. Än värre när höbönder trissar priserna..." skriver en hästägare. "Man får skola om hästen till palt och lingonsylt" skriver en annan.

Normalt ligger priset för en 400 kg rundbal hösilage på omkring 300-500 kronor exklusive moms, men höbristen har gjort att motsvarande höbalar utannonserats för 1000 kronor.

Roger Liljeholm har själv hästar men sålde överblivna rundbalar för 1 000 kronor styck.

– Normalpriset för en fyrkantsbal pressat torrhö är mellan 3 till 4 kronor kilot. Jag tycker att 2,50 kronor per kilot för en rundbal ändå blir billigare, säger Roger Liljeholm.

– Jag skulle betala max 500 kronor för en rundbal, svarar Åsa Risberg på frågan vad hon tycker normalpriset borde vara.

Hon har dock haft möjligheten att betala 300 kronor för en rundbal.

Nicklas Pettersson är höproducent men har valt att inte höja sina priser.

– Jag bygger långsiktiga affärsrelationer med de som handlar av mig. Jag tog foder senast från Ockelbo, men det är brist i hela landet, säger Nicklas Pettersson.

Han tar 450 kronor för en rundbal, men skulle vilja ha 550 kronor för att det skulle vara ekonomisk bärkraftigt.

– Om hästägarna betalade det priset skulle det här med höbrist inte uppträda, säger Niklas Pettersson och förklarar ekonomin bakom.

En bonde får 1 200 kronor per hektar i arealstöd om de slår och putsar ner ängen. Rensar de även upp ängen får de 300 kronor extra. Om bonden väljer att producera hö på marken och sälja det som höensilage så får bonden 15 balar per hektar á 450 kronor. Det ger 8 250 kronor inklusive arealstödet. Kostnaden är 300 kronor per bal, totalt 4 500 kronor. Det ger en vinst på 3 750 kronor. Det kan ställas emot det garanterade arealstödet på 950 kronor, arealstödet minus kostnaden för putsningen.

– Det handlar om kanske 40 hektar som man gör balar av, men att sälja balarna är också förbundet med ett arbete. Man ska ringa, och annonsera tills man bundit upp en kundkrets. Så ser det ut, säger höproducenten Nicklas Pettersson.