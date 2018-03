Det är bostadssajten Booli som tagit fram siffrorna. Genom att titta på medelslutpriser per kvadratmeter per kommun visar Boolis siffror på hur många kvadratmeter du kan få för en miljon. Bara kommuner där minst 25 försäljningar skett under perioden 12 september 2017–12 mars 2018 finns i statistiken.

En miljon räcker så långt i Luleå. Men det krävs en tjock plånbok även i Kiruna, Gällivare, Piteå och Boden. I Kiruna räcker en miljon till en bostad på 64 kvadratmeter, i Gällivare till 68, i Piteå till 78 och i Boden till 86.

Men det finns kommuner i länet där pengarna ger betydligt större boyta – Kalix 152 kvadratmeter, Älvsbyn och Haparanda 154.

Mellan den billigaste och dyraste kommunen i landet skiljer det 208 kvadratmeter, enligt Booli.

De fem dyraste i landet finns i huvudstadsregionen. I Stockholms räcker en miljon till en bostad på 14 kvadratmeter. I Danderyd och Lidingö till 16, i Sundbyberg och Solna till en bostad på 18 kvadratmeter.

Den som vill ha valuta för pengarna bör sikta in sig på Sollefteå eller Högsby, vars kvadratmeterpriser låg i botten även föregående år.

Vid en flytt till Sollefteå räcker en miljon till en bostad på 222 kvadratmeter.

Något dyrare är det i Högsby i Småland. Ändå räcker pengarna till 213 kvadrat. På femte plats i statistiken finns även en annan Smålandskommun, Emmaboda där miljonen räcker till 182 kvadrat.

Även i Värmland blir det mycket bostad i åtminstone två kommuner: Filipstad 208 kvadratmeter och Munkfors 204.

stina.spetth@norrbottensmedia.se