Det säljs ca 800 bostadsrätter i Luleå varje år. Detta är en bra siffra berättar Per-Arne Sandegren som är analyschef på mäklarstatistik. Han berättar att det är våren och hösten som är vanligast att köpa och sälja bostäder på. Men även amorteringskraven och bankernas krav på att vara hårdare mot de som söker bolån, är en av anledningarna till att priserna på bostadsmarknaden fallit.

– Det ser olika ut runt om i riket. Just nu är det stilla avvaktande priser på bostadsmarknaden. Det betyder att priserna på bostadsmarknaden är ganska jämna. Det har gått lite uppåt den senaste tiden i Luleå, men det är från 21 197 kr per kvadratmeter till just över 22 000 kr per kvadratmeter. Marknaden kommer nog att se ut så här ett tag.

Både Daniel Tillstam, Fastighetsbyrån och Daniel Johansson, Svensk fastighetsförmedling i Luleå pratar om de skärpta amorteringskraven som kan vara en bidragande orsak till varför priserna på bostadsrätter fallit den senaste tiden. Dock kan bägge se en ökning under sommaren.

– Spelreglerna ändras, men här upp handlar det inte om lika höga summor som söderut och i Stockholmsområdet. Om man betalar tio miljoner för en bostadsrätt så märker man av amorteringskraven på ett helt annat sätt, säger Daniel Tillstam, Fastighetsbyrån.

På Svensk fastighetsförmedling har man märkt av ökningen trots att det varit en svagare marknad.

– Även om priserna ökar lite så är ränteläget fortfarande väldigt bra, säger Daniel Johansson.