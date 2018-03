Det var vid 19.30 som taket rasade in på Lulebos parkeringshus vid Lävägen. Raset har i skrivande stund endast drabbat bilarna som stod parkerade på övre plan.

Men raset kom inte utan förvarning. Timmen före hade vittnen noterat hur taket hade börjat ge vika. Detta gjorde att flera boende i kvarteret kunde organisera sig för att varna andra.

En av de som organiserade sig i den spontana krishanteringen är Björn Ahlman som bor mitt framför parkeringshuset. Han blev inkopplad efter att hans fru hörde en smäll inne i parkeringsgaragets övre plan då hon kom hem från jobbet.

– Just då hon passerade ut så såg hon att det sviktade i taket så hon skyndade sig ut, säger han.

Timmen före raset hördes knakningar under det snötyngda taket. Efter ett tag hördes två rejäla smällar och ytterligare ett till knak.

– Då blev vi så pass stressade att vi såg till att ingen körde in. Sen ringde vi och larmade.

Björn Ahlman sprang hem och skrev ut varningslappar som han satte upp på dörrarna till garaget. Grannarna fortsatte också att varna andra från att köra in med sina bilar.

– Vi fick gå in en gång då en kvinna hann köra in. Jag fick gå in och ropa så att hon körde ut.

När han gick hem för att skriva ut mer bestämda varningslappar, om att inte alls gå in i byggnaden, rasade taket över flera bilar i garaget.

– Det kom en smäll och en vibration i backen.

Flera barn, som lekte tillsammans i en av kvarterets många meterhöga snöhögar, vittnade också om att de hörde ett rejält brak då taket rasade in. Lyckligtvis kom ingen människa till skada.

– När det rasade ska det ha varit tomt. Det var minst en kvart utan att någon hade varit inne och då hade det bara varit tomt, säger Björn Ahlman.

Takskottaren Kent Lejon, som larmades ut till platsen och bevittnade raset, hyllar insatserna från de boende.

– Det var bra att han började skriva lappar. Han var väldigt snabb på att agera. Jag tyckte vi agerade otroligt snabbt allihopa.

Efter raset samlades en folksamling med boende i kvarteret för att kika in i parkeringshuset. En del bilar hade klarat sig. Men flera möttes av en bedrövlig syn då deras bilar blivit totalförstörda. De flesta bilarna blev så pass begravda att de inte syntes i rasmassorna. Upprörda och uppgivna bilägare sätter nu hoppet till att försäkringar ska täcka kostnaderna. Det är oklart hur stora de ekonomiska skadorna är. Det är också oklart när parkeringshuset kommer att öppna för att andra ska kunna köra ut sina bilar.