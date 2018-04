Ord står mot ord men Norrbottensteaterns styrelseordförande Lennart Thörnlund (S) erkänner att anställningen av Alexander Öberg var ett misstag.

– Som det blivit nu så...ja, det är ett misslyckande, säger han.

Rekryteringen av Öberg sköttes av rekryteringsbolaget Novare. Kostnaden: drygt 320 000 kr, enligt fakturor som Norrbottens Media begärt ut.

|

Styrelsens krav var en närvarande ledare som skulle bära fram teatern och vara aktiv i samhällsdebatten i Norrbotten.

– Det var väldigt tydligt vad vi sökte. Sedan gick det som det alltid gör, att fler och fler på deras lista föll bort. Till sist var det bara några kvar som vi intervjuade och det förbehåll vi fick var att Alexander behövde vara någon vecka i månaden i Stockholm på grund av sin familjesituation. Vi var skeptiska till att en veckas frånvaro i månaden skulle fungera men till sist sa vi att "vi löser det", säger Thörnlund.

Öberg hävdar dock att hans enda krav var att han skulle jobba varannan vecka från Stockholm.

– Vi har olika uppfattningar där. Så är det, säger Thörnlund.

|

– Det var nog i samband med att han började, i oktober.

|

– Jag antar att det blev någon slags prövotid. Problemet har blivit större den senaste tiden. Det handlar om mycket, småsaker i vardagen och närvaron gentemot kommuner och regionen, exempelvis.

Enligt Norrbottens Medias uppgifter har det även funnits en hård kritik bland anställda mot Öbergs ledarskap. Något som även styrelsen ska ha fått information om, enligt flera källor.

– Det kan hända att enskilda medarbetare drabbats men det är inget vi fått kännedom om, säger Thörnlund.

– Nej. Det förnekar jag bestämt.

Thörnlund säger att styrelsen och Öberg redan under förra veckan blev överens om att han skulle sluta.

– De sista detaljerna blev klara i helgen.

Enligt Thörnlund har styrelsen och Öberg träffat en ömsesidig överenskommelse. I praktiken har dock Öberg fått sparken, eftersom han själv ville fortsätta.

– Han tyckte nog att det fanns förutsättningar att fortsätta leda på distans, så är det.

Den överenskommelse som träffats med Öberg innebär att han har sex månaders uppsägningstid. Månadslönen är 75 000 kronor. Han ska arbeta fram till 1 maj, sedan kliver en tf teaterchef in under rekryteringsperioden. Under hösten spelar teatern den repertoar som satts upp av Öberg.

Risken finns att det blir en lång övergångsperiod.

– Om vi kan ha en allmän diskussion så är det svårt att rekrytera på den här nivån med kravet att man ska vara bosatt på orten. Det har vi sett tidigare, säger Thörnlund.

Teaterförbundets fackklubbsordförande Martin Sundbom ville på måndagen inte kommentera uppgifterna om kritiken mot Öberg. Nu är dock saken i ett helt annat läge.

– Kritiken om hans frånvaro har funnits hos väldigt många i personalen. När det gäller ledarskapet är det inte alls så. Alexander har haft konflikter med ett antal personer, och vissa av dem har vi haft kännedom om. Men folk går inte omkring och är rädda eller har fått munkavle. Det är absolut inget strukturellt problem, säger Sundbom.

– De har rätt till sin åsikt och vi stöttar dem. Men det är ingen gemensam åsikt bland personalen. Vi behöver heller inte agera, som vi annars hade tänkt göra, nu när ena delen av problemet försvinner, säger Sundbom.