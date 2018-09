– Jag är jätteglad över att fler väljare har valt Vänsterpartiet, men innerst inne hoppas jag fortfarande att vi ska få mer än tio procent av rösterna, sade Nina Berggård, Vänsterpartiets distriktsordförande vid 20-tiden på söndagskvällen.

Ett 40-tal partimedlemmar hade samlats till valvakan på restaurang Toscana på bostadsområdet Skurholmen för att följa dramatiken via storbilds-tv.

Den positiva stämningen tystnade snabbt när Sveriges Televisions vallokalundersökning dök upp. Många av partisympatisörerna hade förväntat sig ännu bättre siffror än 9,0 procent av väljarkåren.

Valnattens första indikation visade att Vänsterpartiet på riksnivå gått fram med 3,3 procent jämfört med valet 2014.

Nina Berggård understryker att vallokalsundersökningen stämmer väl överens med den positiva känsla som partiet känt under valrörelsen.

– Personligen känner jag mig just nu helt slutkörd. Det har varit korta nätter under de tre senaste veckorna. Vi är många som har jobbat hårt under valkampanjen, förklarade Nina Berggård.

Vänsterpartiet sitter på ett av Norrbottens mandat i riksdagen. Skogsarbetaren Birger Lahti toppar partiets valsedel även i det här valet.

– Det vore tjänstefel om jag skulle hoppa av efter mina fyra första år i riksdagen. Nu har jag lärt mig hur arbetet fungerar och jag hoppas förstås på att få förtroende för ytterligare fyra år, förklarade Birger Lahti inför valnatten.

