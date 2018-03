Redan 1,5 timmar före clinicen på Luleå ridklubb började fanns ett flertal personer på plats. Siv Mortensen och Lene Balsvik hade åkt ända från Kirkenäs i Norge, en resa på cirka 70 mil, för att se dressyresset undervisa.

– När det är så duktigt folk som kommer hit till norr då måste man åka. Sen vill vi även bli inspirerade, berättar Siv Mortensen.

Under clinicen deltog ekipage från medelsvår till svår nivå. Helen Langehaneberg säger att det viktigaste enligt henne oavsett ekipagens nivå är att grunderna sitter.

|

– Om du bara kan utföra rörelser utan att ha en bra grund så håller det inte, i alla fall inte i längden. För då vet du inte hur hjälperna fungerar och hur du ska hantera hästen.

När hon själv rider fokuserar hon mycket på grunderna, men förstås också på dressyrens olika rörelser.

– Men jag gör inte rörelser lika mycket under träning som under en tävling. Hästen ska inte pressas att utföra rörelserna utan de ska lekas fram så att den förstår hur kroppen ska användas. Den slutliga rörelsen hemma behöver inte vara den perfekta så länge jag har känslan av att jag kan be om den på tävling, förklarar hon.

Helen Langehaneberg kommer från nordvästra Tyskland. Hon började rida när hon var i sexårsåldern och precis som så många andra småtjejer hade hon en käpphäst. I dag rids den dock av hennes dotter, själv rider hon på 16-årige Damsey. Käpphästtävlingar i hoppning har hon inte hört talas om.

|

– Jag är inte vidare atletisk av mig så jag skulle nog bara klara av att hoppa 20 till 40 centimeter, säger hon och skrattar.

Två av ekipagen som red under clinicen var systrarna Ida och Lotta Bergman. När Ida Bergman ridit klart sprutade tårarna ur ögonen på henne.

|

– Det var helt fantastiskt, Edwin var så himla fin där inne, säger hon stolt om sin 9-årige ridponny.

Men mest stolt var hon nog över att OS-medaljören berömde hennes sits.

– Jag har tränat stenhårt på den under hela hösten. Och så får jag beröm för den, av en världsstjärna.

Lillasyster Lotta Bergman var också mer än nöjd, även om hennes häst Golden Breeeze var lite spänd.

– Han är ung och vi behöver jobbar vidare på grunderna, men det visste jag redan.På frågan om hon var nervös medger hon att så var fallet. Men riktigt hur nervös hon var insåg hon inte förrän hon var på väg in i ridhuset.

– Tidigare i dag var jag och åkte skidlopp i skolan och upptagen med det.

Övriga ryttare som deltog från länet var Elisa Thorell, Piteå, med hästen Sterling och Annelie Petersson, Gällivare, med hästen Nobile.

Läs mer: Luleåtjejerna ska undervisas av världsstjärna i dressyr