Monika Forsberg, områdeschef, uppger att man har påbörjat en utredning.

– Nu har vi påbörjat en utredning om det och verkligheten är inte den bilden som anhörig har. Utan det ser ut på ett annat sätt, men jag kan inte gå in på det med er. Han har inte legat i några tio, elva timmar så är det. Det finns en helt annan bild men den kan jag inte gå in på, utan det jag kan säga är att en utredning pågår. Den är påbörjad. Men det är en helt annan bild i verkligheten. Den påbörjade utredningen visar en annan bild, så långt kan jag säga, och den pågår fortfarande.

– Nej, vi har inte brustit i rutiner, nej. Det har vi verkligen inte.

– Steget är den interna utredningen som vi gör och åtgärder som vi sätter in. Nu var han blöt, så var det, precis som hon uppger men det har inte berott på att det har tagit lång tid utan det är under en väldigt nära period som det gäller. Så vi sätter in en tätare tillsyn, det är åtgärder som vi gör och det är redan vidtaget så det pågår redan.

– Det är hennes bild, jag som områdeschef är helt trygg med hans goda omvårdnad. Vi beklagar, det är otroligt tråkigt att en person ska vara blöt så långt är det alldeles bedrövligt, men sådan kan hända även vid en god omvårdnad. Det kan gå väldigt fort när saker händer. Det finns inga tio, tolv timmar. Det är ett antagande som är hämtat ur luften så det finns ingen verklighetsgrund på det, säger Forsberg.