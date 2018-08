Årets upplaga av veteranmarschen inleddes i Skellefteå den 27 juli dit veteranerna nådde året innan. Sedan 2013 arrangeras veteranmarschen av Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna med stöd av Försvarsmakten. I år nådde marschen de norra delarna av Sverige, och geografin satte konceptet på prov. I och med de stora avstånden så bussas deltagarna mellan städerna där dem sedan utför marschetapperna på 3 mil per dag. Den första augusti svängde bussen in på Kirunagatan i Gällivare.

– Vi startade veteranmarschen för att samla in pengar till Gula bandet. Det fungerar som Rosa bandet kan man säga men då samlar vi in pengar till en fond som veteraner kan få pengar ifrån för att få extra hjälp om man mår dåligt. Vi har samlat in lite över en halv miljon kronor, säger Lars-Göran Nyholm, initiativtagare till veteranmarschen.

Lars-Göran Nyholm har själv gjort tre utlandsmissioner som soldat och ville göra något för att hedra sina kollegor.

|

– När man kommer hem från utlandstjänst så kommer man hem med dåliga och bra minnen, och båda delarna gäller att förvalta på något sätt. Kommer man hem och mår dåligt måste man ha hjälp. Det är folk som kommer ut och går som inte pratat med någon om sina minnen, säger han.

Efter Gällivare tar sig veteranerna an etapperna Kiruna, Pajala, Karesuando och Treriksröset.

– Vi bestämde oss 2013 att gå igenom hela Sverige, nu är vi på sista delsträckan.