Anders Nystedt har Norrbotten inte haft ett enda mässlingsfall under hela 2000-talet.

– Det finns några riskgrupper. Jag tänker på nyfödda och människor födda mellan 1970 och 1982 då vaccinationsprogrammet startade. Man behöver inte springa och panikvaccinera sig. Men om man ska utomlands och arbeta på exempelvis ett barnhem eller i ett flyktingläger bör man ta reda på om man är vaccinerad mot mässling, säger han.

– Många kanske inte tror det. Utan viftar bort det som en barnsjukdom. Men det är faktiskt ganska farligt. Speciellt för vuxna. En del får hjärnhinneinflammation till följd av det. Och några dör. Det är också otroligt smittosamt.

De som insjuknar i mässling ska enligt Anders Nystedt höra av sig till akuten innan de åker dit.

– Annars kan fler smittas. Det har inneburit en hel del merarbete för de sjukhus i södra Sverige som har fått in patienter med mässling. För alla andra som varit där samtidigt som dem har fått undersökas. Men om de i förväg får veta att man är på väg in kan de göra i ordning en isoleringssal och ta in vaccinerad personal som kan undersöka en, säger han.