Man var så nära. Arjeplogspolisen trodde i februari 2016 att man var mannen hack i häl när man säkrade dygnsfärska spår i snön efter honom i Kaskejaur. Han hade brutit sig in i bland annat en bastu där han hade rakat sig och antagligen tvättat av sig på handdukar, av de smutsiga spåren att döma. Sedan hade han tagit sig in på en inglasad altan där han tänt flera hundra värmeljus och övernattat under vardagsrumsbordet. Totalt var det ett åtta fritidshus i Västerfjäll, Miekak, Kaskejaur och Tjeggelvass som man tror hade haft påhälsning av mannen. Stugorna lämnades i stor oreda. Det var i länsstyrelsens naturbevakarstuga i Miekak som mannen tänkt övervintra, av matförrådet han bunkrat upp med att döma. Dit gick de sista spåren efter besöket i Kaskejaur, sedan var mannen som uppslukad av fjällvärlden.

– Vi trodde att han kanske hade frusit ihjäl någonstans i fjällen. Att han sökt skydd i någon grotta och att ingen hittat honom, säger Anders Holmlund vid Arjeplogspolisen.

Han har grubblat mycket över fallet.

– Jag var väldigt arg, mannen satte ju skräck i en hel fjällvärld med sin framfart. Stugägare kände sig otrygga och tyckte det var obehagligt att vistas där uppe så länge det var som det var.

Det spekulerades vilt om vem mannen kunde vara, och en skriven inköpslista som hittades i en av stugorna pekade mot att det skulle röra sig om en holländare. Det kom också vittnesmål från en privatperson i Kvikkjokkområdet som sade sig ha båtskjutsat en märklig man utrustad med pilbåge under hösten 2015. Troligtvis var det samme man som dessutom fastnade på bild när en privatperson tyckte att han betedde sig märkligt, även det i Kvikkjokk. Polisen trodde redan då att det var samme man som var skyldig till inbrotten. En magkänsla som skulle visa sig vara korrekt.

– För bara några dagar sedan fick vi en matchning på de DNA-prover som vi tog under brottsplatsundersökningarna i Arjeplogsfjällen, säger Holmlund.

Det visar sig alltså, att samme man som härjade i fjällstugorna i Arjeplogs kommun senare tagits in av dansk polis för att lämna fingeravtryck och DNA, samt fotograferas. Han är efterlyst i Danmark för inbrott och det var så Arjeplogpolisens DNA-fynd kunde matchas.

– Han klarade sig alltså. Han överlevde, konstaterar Holmlund. Han måste ha tagit sig till Silvervägen och fått lift med någon. Jag har sett bilden som togs i Kvikkjokk och bilden som polisen i Danmark tagit, det är samme man. Enligt uppgifterna ska han vara född i Holland.

– Haha, ja… det var en blandning mellan förvåning och glädje. Vi lyckades! Det bevisar en sak, att vi gör precis som man ska. Det lönar sig förr eller senare med noggranna brottsplatsundersökningar. Utan mannens DNA hade vi fortfarande fått undra vad som hände honom.

– Hittar polisen honom i Danmark kommer han troligtvis höras om inbrotten i våra fjäll också, men det ligger lite utanför mitt område.

Det finns fortfarande obesvarade frågor hos Anders Holmlund; varför just Arjeplogsfjällen? Vad flydde han ifrån? Hur hittade han hit? Och kanske, om man väntar nog länge och har lite tur, så får även de frågorna ett svar till slut.