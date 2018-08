– Alla partier har tio kvadratmeter som yta. Vår stuga är mindre än det men vi har ett stort bord utanför. Vi kan tänka oss att flytta bord och stolar lite, men alla som är här får ändå inte nyttja mer än 10 kvadrat. Det är lika för alla, säger Hendrik Andersson (L).

Enligt Andersson fick han ett ord med i laget när Bo Nilsson, NMR; pratade med just polisen Kent Isaksson om utrymmet. Norrbottens Media försökte också prata med Nilsson för att höra hans synpunkter på utrymmet men han ville inte prata med media för vi skriver aldrig " vad han säger".

Så det finns inget besked när NMR:s tält kommer dit.

– Som jag förstod så var visst deras tält minst fyra meter långt, säger Hendrik Andersson.

Han tror inte att NMR kommer att bråka med hans parti utan det blir väl mer att de " hamnar mitt i bråket" med andra.

Liberalerna har valt att ställa sin stugas baksida mot moderaternas ena stugsida, för att få öppningen mot Medborgarplatsen och kunna sitta vid ett bord.

– Så får det bli i alla fall. Det måste vi acceptera. Om jag själv hade haft ordningsföreskrifterna på delegation så kunde man gjort två valstugeområden, ett för dem som redan satt i fullmäktige och ett annat för de andra partierna, säger liberalen.

Under måndagen var det dock inte NMR utan utbrytare ur Sverigedemokraterna som bildat nya partiet Alternativ Framtid för Sverige (AFS) som drog all uppmärksamhet från liberalernas och andra partiers valstugor under två timmar.

– Ja, jag fick själv kalla rysningar i ryggraden när man hörde skall från 30-talet och nazismens början från Centrumtorget. De spelade även gammal musik som man förknippar med den tiden, säger Hendrik Andersson.