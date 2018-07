Första salvan har sprängts i Kaunisvaara. Men vad händer egentligen i gruvan nu? Tja. Gruvan är i full fart, även om det ännu är i en liten skala.

När Norrbottens Media var på plats under förra veckan hade man gjort förspräckning, skjutit en salva och var i drift med en borr i norra dagbrottet.

– Ja, vi kör på. Fy fasiken, borrningen är igång i norra dagbrottet och anrikningsverket tuffar på, säger gruvplaneringschefen Niklas Åberg.

Borta i centrala dagbrottet är en del av arbetet redan förberett. Northland har sprängt loss en ganska stor del där innan konkursen som man nu håller på att ta vara på. Under nästa vecka ska man fortsätta med en ny salva i norra dagbrottet och fortsätta att leverera till krossen som har en kapacitet på 2 000 ton i timmen. Riktigt sådana mängder är man långt ifrån i nuläget. Och det har varit tanken. Man börjar lugnt för att se hur man klarar av driften.

– Alla stegen i gruvan är igång för den dagliga produktionen. Under hösten kommer vi att öka med fler borrmaskiner och truckar. Full kapacitet kan vi nog nå just senare under hösten, säger Niklas Åberg.

Martin Hjärtström är teknik- och utvecklingschef och håller järnkoll på anrikningsverket.

– Allt är i drift – allt är igång med full fart. Anrikningsverket kör för fulla muggar, men det är en upprampning. Sakta men säkert ska vi kliva uppåt. Det handlar om att vi ska skapa en stabilitet i processen, men det är precis som det var planerat. Vi följer planen som vi har lagt ut, säger han.

Under hela våren har man jobbat med att repa upp verket.

– Det har gett de resultat som vi har räknat med. Vi jobbar på enligt förväntningar. Det finns en del utmaningar, men inga utmaningar som vi inte hade räknat med skulle komma.

Men det är inte tekniken som är den största utmaningen, menar Hjärtström. Förutom yttre förutsättningar som malmpris och miljöfrågor är den interna kommunikationen det viktigaste just nu.

– Den inre kommunikationen är en av de viktigaste utmaningarna vi ska klara av. Vi ska få folk och flera olika företag att samverka på rätt sätt. Men det känns som att vi klarar det. Det är ett jäkla go i företaget nu, säger Martin Hjärtström.

På måndag rullar första lastbilen från Kaunisvaara mot järnvägen i Pitkäjärvi. Kaunis Iron vill visa att man är på gång på allvar.