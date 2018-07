Kust: Idag blir det mest molnigt på länets kust. Det finns dock chans till sol under dagen och temperaturen kommer att ligga på omkring 23 till 28 grader. Senare under dagen kan det komma skurar och även åska väntas dra in söderifrån. Inatt blir det mest mulet och milt. Det kan bli disigt och åska kan också förekomma. Vind omkring ost som lokalt blir frisk.

Inland: I inlandet ser det ut att bli soligt under dagen. Temperaturen kommer att ligga på omkring 23 till 27 grader. Precis som på kustbandet kan regn dra in senare under dagen tillsammans med åska. Inatt blir det mulet och milt och lokalt kan det förekomma skurar. Vind omkring sydost.

Fjäll: Det blir en dag med varierande molnighet men på många platser även soligt med temperaturer på 20 till 25 grader. Senare idag drar ett regnväder in söderifrån som även tar med sig åskskurar. Under natten kommer det att bli cirka 15 grader med sydostlig vind, på kalfjället lokalt frisk.

Väder för din specifika plats hittar du här

Källa: SMHI