I lokalerna som Elkedjan lämnade tomma när de flyttade 2016 sjuder det av liv under sommaren. Kirunabo har tagit över en del av lokalen där kommunens sommarjobbare arbetar med att rusta upp och låna ut cyklar. I den andra delen återfinns nu Gunnar Hägglunds modell av Kiruna som flyttats från stadshuset som just nu töms i väntan på flytt till Kristallen. Just nu pågår en smygstart av ett projekt som döpts till C/o Kiruna och som syftar till att informera om stadsflytten samt att ta fram olika idéer för att hålla nuvarande centrum vid liv under de kommande åren.

– Så just nu vill vi ha in så mycket förslag som möjligt på aktiviteter, tankar, synpunkter och önskemål kring stadsflytten, säger delprojektledare Emma Grameus som är en av två heltidsanställda i projektet där Tone Strållind är projektledare.

– Min förhoppning är att ingen ska stå med armarna i kors och tycka att inget händer utan att man tar chansen att komma med önskemål.

Redan nu finns idéer under upparbetning.

– Vi har en del att berätta när vi startar på riktigt under hösten, men man skulle kunna ha föreläsningar eller kanske göra en utställning i lokalen, säger Emma Grameus.

Även om Kiruna kommun informerar om stadsomvandlingen på sin hemsida och LKAB likaså, fann man att många vill ha en fysisk mötesplats. Därför har kommunen (2,2 miljoner kronor) och gruvbolaget (343 325 kronor) tillsammans med Sparbanken Nord (2,2 miljoner kronor) och Region Norrbotten (1 miljon kronor) satsat närmare 6 miljoner kronor på projektet som sträcker sig fram till 2020.